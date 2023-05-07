Дуглас Сантос: судейские ошибки порой имеют решающее значение, их последствия необратимы

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал судейство в Российской Премьер-Лиге.
«В России после каждого тура говорят о судействе? Абсолютно любой человек может ошибиться. Мы, игроки, тоже допускаем много ошибок. Это жизнь, и с этим ничего не поделаешь.
Но судейские ошибки порой имеют решающее значение. То есть оказываются важными и ключевыми, а последствия — необратимыми. Это ещё раз говорит о том, что работа арбитра настолько ответственная, такая важная в деталях, что порой хочется, чтобы рефери фокусировались и концентрировались ещё больше на своей работе и на том, что они делают на поле. Потому что ускользнувшее от них в пылу борьбы и азарта может иметь для конкретной игры переломное значение.
Надеюсь, что в оставшихся играх чемпионата все арбитры будут максимально настроенными и сосредоточенными, а все матчи, в том числе благодаря их работе, окажутся знаковыми, крутыми и очень зрелищными», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
- 7 мая 2023
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