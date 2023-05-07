Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос: судейские ошибки порой имеют решающее значение, их последствия необратимы

Дуглас Сантос: судейские ошибки порой имеют решающее значение, их последствия необратимы
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал судейство в Российской Премьер-Лиге.

«В России после каждого тура говорят о судействе? Абсолютно любой человек может ошибиться. Мы, игроки, тоже допускаем много ошибок. Это жизнь, и с этим ничего не поделаешь.

Но судейские ошибки порой имеют решающее значение. То есть оказываются важными и ключевыми, а последствия — необратимыми. Это ещё раз говорит о том, что работа арбитра настолько ответственная, такая важная в деталях, что порой хочется, чтобы рефери фокусировались и концентрировались ещё больше на своей работе и на том, что они делают на поле. Потому что ускользнувшее от них в пылу борьбы и азарта может иметь для конкретной игры переломное значение.

Надеюсь, что в оставшихся играх чемпионата все арбитры будут максимально настроенными и сосредоточенными, а все матчи, в том числе благодаря их работе, окажутся знаковыми, крутыми и очень зрелищными», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Эксклюзив
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023