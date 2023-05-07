Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» не будет награждён после матча со «Спартаком», если досрочно станет чемпионом

«Зенит» не будет награждён после матча со «Спартаком», если досрочно станет чемпионом
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что в случае досрочного завоевания чемпионского титула в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» «Зенит» будет награждён во время домашнего матча с «Краснодаром», который пройдёт 13 мая.

«Сегодня по согласованию с футбольным клубом «Зенит» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочного завоевания чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая на домашнем матче с «Краснодаром», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Сегодня, 7 мая, «Зенит» может досрочно стать чемпионом Российской Премьер-Лиги, если на своём поле обыграет «Спартак» в матче 26-го тура. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Материалы по теме
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Эксклюзив
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023