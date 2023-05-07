«Зенит» не будет награждён после матча со «Спартаком», если досрочно станет чемпионом

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что в случае досрочного завоевания чемпионского титула в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» «Зенит» будет награждён во время домашнего матча с «Краснодаром», который пройдёт 13 мая.

«Сегодня по согласованию с футбольным клубом «Зенит» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочного завоевания чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая на домашнем матче с «Краснодаром», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Сегодня, 7 мая, «Зенит» может досрочно стать чемпионом Российской Премьер-Лиги, если на своём поле обыграет «Спартак» в матче 26-го тура. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.