Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»

Сегодня, 7 мая, состоится матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» примет «Монако» на стадионе «Раймон Копа». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Анже»: Бернардони, Ньяне, Унтонджи, Бамба, Валери, Менди, Бенталеб, Абделли, Мвана-Нгонго, Баойя, Тиуб.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Энрике, Матсима, Матазо, Головин, Фофана, Боадю, Минамино, Дьятта.

Матч команд в первом круге завершился победой монегасков со счётом 2:0. В той игре российский полузащитник Александр Головин отметился голом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 33 играх. «Анже» находится на последнем, 20-м месте с 14 очками.