Хави хочет вернуть в «Барселону» Абде, альтернатива — трансфер Карраско

Главный тренер «Барселоны» Хави остался доволен выступлениями нападающего Абде Эззалзули на правах аренды за «Осасуну», поэтому рассматривает футболиста в качестве одной из опций на левом фланге атаки. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб также открыт к продаже 21-летнего футболиста, если по нему поступит привлекательное предложение. В таком случае «Барселона» подпишет нападающего мадридского «Атлетико» Янника Феррейру Карраско: у каталонцев есть льготная опция выкупа бельгийского игрока благодаря переходу Мемфиса Депая в стан «матрасников».

Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.