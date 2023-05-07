Хави хочет вернуть в «Барселону» Абде, альтернатива — трансфер Карраско
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави остался доволен выступлениями нападающего Абде Эззалзули на правах аренды за «Осасуну», поэтому рассматривает футболиста в качестве одной из опций на левом фланге атаки. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в «Твиттере».
По сведениям источника, испанский клуб также открыт к продаже 21-летнего футболиста, если по нему поступит привлекательное предложение. В таком случае «Барселона» подпишет нападающего мадридского «Атлетико» Янника Феррейру Карраско: у каталонцев есть льготная опция выкупа бельгийского игрока благодаря переходу Мемфиса Депая в стан «матрасников».
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2023
-
15:26
-
15:24
-
15:16
-
15:13
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:46
-
14:45
-
14:40
-
14:29
-
14:11
-
14:05
-
13:46
-
13:30
-
13:13
-
13:10
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:45
Партнерский контент