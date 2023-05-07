«Барселона» готова отправить Торреса в аренду. За него заплатили € 55 млн год назад
Поделиться
Руководство и тренерский штаб «Барселоны» рассматривают вариант с отправкой нападающего Феррана Торреса в аренду на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.es. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Интер».
Ферран Торрес перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года за € 55 млн. Однако за год испанский нападающий так и не смог стать важным игроком для сине-гранатовых, чаще начиная матчи со скамейки запасных. В нынешнем сезоне на его счету 41 проведённая встреча, семь голов и две результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
13:46
-
13:30
-
13:13
-
13:10
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:20
-
11:03
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:11
Партнерский контент