«Барселона» готова отправить Торреса в аренду. За него заплатили € 55 млн год назад

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» рассматривают вариант с отправкой нападающего Феррана Торреса в аренду на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.es. В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

Ферран Торрес перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года за € 55 млн. Однако за год испанский нападающий так и не смог стать важным игроком для сине-гранатовых, чаще начиная матчи со скамейки запасных. В нынешнем сезоне на его счету 41 проведённая встреча, семь голов и две результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.