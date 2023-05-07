«Ювентус» обыграл «Аталанту» и поднялся на второе место в Серии А
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В Бергамо завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Ювентус». Гости одержали победу со счётом 2:0.
На 56-й минуте счёт открыл Сэмюэл Айлинг. В концовке встречи Душан Влахович забил второй гол.
Матч команд в первом круге, проходивший в январе, завершился результативной ничьей (3:3). В составе «Ювентуса» отличились Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данило, а в составе «Аталанты» — Адемола Лукман (дважды) и Йоаким Мехле.
Победа позволила «Ювентусу» подняться на второе место в Серии А. Команда набрала 66 очков в 34 матчах. Ранее с команды были сняты 15 очков за финансовые нарушения, но позже наказание отменили до дальнейшего разбирательства. «Аталанта» находится на шестом месте с 58 очками.
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