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«Ювентус» обыграл «Аталанту» и поднялся на второе место в Серии А

«Ювентус» обыграл «Аталанту» и поднялся на второе место в Серии А
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В Бергамо завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Ювентус». Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 56-й минуте счёт открыл Сэмюэл Айлинг. В концовке встречи Душан Влахович забил второй гол.

Матч команд в первом круге, проходивший в январе, завершился результативной ничьей (3:3). В составе «Ювентуса» отличились Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данило, а в составе «Аталанты» — Адемола Лукман (дважды) и Йоаким Мехле.

Победа позволила «Ювентусу» подняться на второе место в Серии А. Команда набрала 66 очков в 34 матчах. Ранее с команды были сняты 15 очков за финансовые нарушения, но позже наказание отменили до дальнейшего разбирательства. «Аталанта» находится на шестом месте с 58 очками.

Италия - Серия А. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Айлинг – 56'   0:2 Влахович – 90+8'
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