Валерий Гладилин: в матче с «Зенитом» «Спартак» будет играть за своё имя и честь

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч будет напряжённым и интересным. Петербуржцы играют за чемпионство, москвичи — за медали. Какие они будут, зависит от каждого следующего матча. «Зенит» фаворит в этой встрече: у команды поставленная игра, и она проводит матч на своём поле. Стать чемпионом в Петербурге в игре со «Спартаком» дорогого стоит. Матч будет играться с преимуществом «Зенита» — клуб будет мобилизован на все сто процентов.

Для «Спартака» встреча с «Зенитом» будет непростой. Соперник имеет преимущество по всем показателям. Но в таких матчах, где необходимы волевые усилия, самоотдача и борьба, команда Абаскаля, как правило, играет хорошо. Необходимо хорошо настроиться и функционально подготовиться. «Спартак» будет играть за своё имя и честь», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.