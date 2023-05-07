Главный тренер «Оренбурга» Личка прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка проанализировал матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

«У наших ребят чуть-чуть тряслись ноги. Хорошо, что ЦСКА так быстро забил гол, нервозность сразу же спала. Мы начали играть с мячом после их гола. Но всё решается в штрафной площади. Сложно побеждать, когда ты не бежишь вперёд, не отыгрываешь игроков один в один. Я могу быть доволен нашей игрой в середине поля. Мы хорошо разыгрывали там мяч. Но наша команда плохо отработала в последних 20 метрах поля. У нас целых десять ударов, но мы мало забили. Это говорит о плохой реализации. В этих моментах нам надо добавлять. Нужно прибавлять в игре с мячом и в агрессии. Мы забили очень красивый мяч, это стоит отметить.

Мы изначально планировали играть в атаку. Без разницы, кто наш соперник — ЦСКА, «Зенит» или кто-то другой. Мы хотим играть в агрессивный атакующий футбол. Но я не отрицаю, у нас есть проблемы в обороне. Над этим, конечно же, надо работать», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.