И. Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»

Бывший судья Игорь Федотов объяснил, почему арбитр Павел Кукуян правильно решил не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком». Бальде завершил действие – сделал прострел. Дальше вопрос в защитнике Зенита»: играл ли грубо и безрассудно? Я считаю, что нет. Нога пошла вскользь, как такового полноценного наступа не было. По рекомендациям департамента судейства – это продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает матч «Зенит» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ему помогают Максим Ковалёв и Варанцо Петросян. Резервный судья — Артём Чистяков.
- 7 мая 2023
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:38
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:18