И. Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»

Бывший судья Игорь Федотов объяснил, почему арбитр Павел Кукуян правильно решил не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком». Бальде завершил действие – сделал прострел. Дальше вопрос в защитнике Зенита»: играл ли грубо и безрассудно? Я считаю, что нет. Нога пошла вскользь, как такового полноценного наступа не было. По рекомендациям департамента судейства – это продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает матч «Зенит» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ему помогают Максим Ковалёв и Варанцо Петросян. Резервный судья — Артём Чистяков.