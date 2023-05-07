Арбитр Федотов: фол на Зобнине в матче с «Зенитом» был, и судья его пропустил
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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о пропущенном нарушении на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Обслуживает матч судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
«Фол на Зобнине действительно был, и Кукуян его пропустил. Но важно, что это была не начальная фаза атаки: после этого фола «Спартак» успел перехватить мяч, потом потерять, и потом пошла атака «Зенита». VAR в лице Иванова правильно не стал вмешиваться в эту ситуацию, это просто пропуск нарушения со стороны судьи, но из-за этого нарушения гол «Зенита» отменять было нельзя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
После первого тайма «Зенит» ведёт со счётом 2:1.
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- 7 мая 2023
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