«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 53-й раз в истории
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«Селтик» обыграл «Хартс» в Эдинбурге в матче 34-го тура чемпионата Шотландии со счётом 2:0 и завоевал 53-й титул чемпиона в своей истории.
До конца сезона в шотландской лиге остаётся ещё четыре тура, но «Селтик», в активе которого 96 очков, стал недосягаемым для своего принципиального соперника «Рейнджерс» (79 очков).
Победу в матче с «Хартс» «Селтику» принесли точные удары японца Киого Фурухаси и корейца О Хюн Кю. Фурухаси, забивший 24 гола с начала сезона, стал лучшим бомбардиром регулярного сезона.
Под руководством Ангелоса Постекоглу «Селтик» стал чемпионом Шотландии во второй раз подряд и 53-й в истории. Теперь зелёные отстают от «Рейнджерс» всего на два титула – у главного конкурента 55 побед в чемпионате Шотландии.
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