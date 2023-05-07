«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 53-й раз в истории

«Селтик» обыграл «Хартс» в Эдинбурге в матче 34-го тура чемпионата Шотландии со счётом 2:0 и завоевал 53-й титул чемпиона в своей истории.

До конца сезона в шотландской лиге остаётся ещё четыре тура, но «Селтик», в активе которого 96 очков, стал недосягаемым для своего принципиального соперника «Рейнджерс» (79 очков).

Победу в матче с «Хартс» «Селтику» принесли точные удары японца Киого Фурухаси и корейца О Хюн Кю. Фурухаси, забивший 24 гола с начала сезона, стал лучшим бомбардиром регулярного сезона.

Под руководством Ангелоса Постекоглу «Селтик» стал чемпионом Шотландии во второй раз подряд и 53-й в истории. Теперь зелёные отстают от «Рейнджерс» всего на два титула – у главного конкурента 55 побед в чемпионате Шотландии.