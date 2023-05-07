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«Боруссия» разгромила дома «Вольфсбург» со счётом 6:0

«Боруссия» разгромила дома «Вольфсбург» со счётом 6:0
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Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на своём поле принимала «Вольфсбург». Игра проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой «шмелей» со счётом 6:0.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
6 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Адейеми – 14'   2:0 Аллер – 28'   3:0 Мален – 37'   4:0 Беллингем – 54'   5:0 Адейеми – 59'   6:0 Беллингем – 86'

Французский нападающий Себастьен Аллер и нидерландец Дониэлл Мален забили по голу, а немецкий форвард Карим Адейеми и англичанин Джуд Беллингем оформили по дублю. Четыре результативных передачи выполнил Юлиан Брандт.

Дортмундская «Боруссия» продолжает погоню за «Баварией», занимая второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, в активе «шмелей» 64 очка в 31 матче. Отставание от лидера составляет одно очко. «Вольфсбург» располагается на седьмой строчке, в активе команды 46 очков.

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