Соболев: в матче с «Зенитом» «Спартак» выглядел достойно — мы боролись до самого конца

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о выступлении команды в матче с «Зенитом» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Неплохо играли сегодня, моментами даже доминировали на поле. Получилась хорошая игра, к сожалению, пропустили снова три мяча, опять все наши ошибки. Но могу сказать, что «Спартак» выглядел достойно! Мы боролись до самого конца. По игровым качествам: было неплохое содержание игры, контролировали мяч, создавали моменты», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками».