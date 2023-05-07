Александр Соболев: Селихов ошибся, но сколько он нас выручал? Сейчас нужно его поддержать

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ошибку голкипера своей команды Александра Селихова в матче 26-го тура, в котором красно-белые уступили «Зениту».

«Так бывает, Саша ошибся. Сейчас на него все набросятся. Безусловно, он виноват, сам всё понимает. Опять же — мы одна команда, все ошибаются. Я ошибаюсь в игре в десять раз больше, чем он. Сейчас его нужно поддержать. Зачем его упрекать в этом, сколько он уже раз нас выручал, даже если взять и сегодняшний матч? Ничего страшного не произошло», — передает слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.