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Зобнин: у «Спартака» сейчас самый важный отрезок в четыре игры, мы близки ко второму месту

Зобнин: у «Спартака» сейчас самый важный отрезок в четыре игры, мы близки ко второму месту
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Полузащитник московского «Спартака» и капитан команды Роман Зобнин после поражения в матче с «Зенитом» (2:3) высказался о планах команды на оставшуюся часть сезона.

«Сейчас важный отрезок в четыре игры. Мы близки ко второму месту. Надо просто побеждать в каждой игре», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

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