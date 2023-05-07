Давид де Хеа — рекордсмен среди голкиперов «Манчестер Юнайтед» по числу проведённых матчей
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Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вышел на первое место среди всех вратарей в истории манкунианского клуба по числу сыгранных матчей.
Прямо сейчас проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед», участие в котором принимает Давид де Хеа.
Испанец вышел в стартовом составе «красных дьяволов» на эту игру, которая стала для него 540-й за манкунианский клуб с учётом всех соревнований.
32-летний де Хеа, присоединившийся к «Ман Юнайтед» в 2011 году в результате перехода из мадридского «Атлетико», опередил в списке вратарей, проведших наибольшее количество матчей за «красных дьяволов», легендарного Алекса Степни, который в 60-70-х годах прошлого века защищал цвета манкунианского клуба.
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