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Давид де Хеа допустил четыре результативные ошибки в этом сезоне

Давид де Хеа допустил четыре результативные ошибки в этом сезоне
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Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил четыре результативные ошибки в этом сезоне во всех турнирах.

Вышедший в стартовом составе на матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» испанский голкипер манкунианского клуба Давид де Хеа допустил результативную ошибку, приведшую к голу в ворота «красных дьяволов».

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бенрахма – 27'

После дальнего удара полузащитника «молотобойцев» Саида Бенрахма де Хеа задел мяч, который после контакта с его рукой проскочил в ворота. Эта ошибка стала для испанца четвёртой результативной в этом сезоне во всех турнирах.

Среди игроков английской Премьер-лиги столько же только у Уго Льориса, больше нет ни у кого. В нынешнем сезоне Давид де Хеа провёл 33 матча в АПЛ, 16 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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