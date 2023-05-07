Давид де Хеа допустил четыре результативные ошибки в этом сезоне

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил четыре результативные ошибки в этом сезоне во всех турнирах.

Вышедший в стартовом составе на матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» испанский голкипер манкунианского клуба Давид де Хеа допустил результативную ошибку, приведшую к голу в ворота «красных дьяволов».

После дальнего удара полузащитника «молотобойцев» Саида Бенрахма де Хеа задел мяч, который после контакта с его рукой проскочил в ворота. Эта ошибка стала для испанца четвёртой результативной в этом сезоне во всех турнирах.

Среди игроков английской Премьер-лиги столько же только у Уго Льориса, больше нет ни у кого. В нынешнем сезоне Давид де Хеа провёл 33 матча в АПЛ, 16 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.