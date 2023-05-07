Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил четыре результативные ошибки в этом сезоне во всех турнирах.
Вышедший в стартовом составе на матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» испанский голкипер манкунианского клуба Давид де Хеа допустил результативную ошибку, приведшую к голу в ворота «красных дьяволов».
После дальнего удара полузащитника «молотобойцев» Саида Бенрахма де Хеа задел мяч, который после контакта с его рукой проскочил в ворота. Эта ошибка стала для испанца четвёртой результативной в этом сезоне во всех турнирах.
Среди игроков английской Премьер-лиги столько же только у Уго Льориса, больше нет ни у кого. В нынешнем сезоне Давид де Хеа провёл 33 матча в АПЛ, 16 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
- 7 мая 2023
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