Видеообзор матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов»

В Краснодаре завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Финальный свисток Алексея Амелина зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.
На 17-й минуте Бенхамин Гарре открыл счёт после сольного прохода по правому флангу и удара в ближний угол. На 32-й минуте нападающий Владимир Писарский оставил гостей в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Спустя три минуты гол защитника Сергея Волкова восстановил равновесие. Под занавес матча хозяевам удалось провести результативную атаку, и Джон Кордоба в касание замкнул прострел Сергея Волкова.
«Краснодар» поднялся на шестое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. Столько же у московского «Динамо». «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», по итогам 26-го тура досрочно оформивший чемпионский титул.
- 7 мая 2023
-
22:59
-
22:58
-
22:38
-
22:33
-
22:27
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:38
-
21:32
-
21:28
-
21:24
-
21:24
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:11
-
21:09
-
21:09
-
21:07
-
21:04
-
21:04
-
21:03
-
21:03
-
20:59
-
20:58
-
20:57