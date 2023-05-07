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«Краснодар» переиграл «Крылья Советов», победный гол провёл Джон Кордоба

«Краснодар» переиграл «Крылья Советов», победный гол провёл Джон Кордоба
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В Краснодаре завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток Алексея Амелина зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

На 17-й минуте Бенхамин Гарре открыл счёт после сольного прохода по правому флангу и удара в ближний угол. На 32-й минуте нападающий Владимир Писарский оставил гостей в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Спустя три минуты гол защитника Сергея Волкова восстановил равновесие. Под занавес матча хозяевам удалось провести результативную атаку, и Джон Кордоба в касание замкнул прострел Сергея Волкова.

«Краснодар» поднялся на шестое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. Столько же у московского «Динамо». «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», по итогам 26-го тура досрочно оформивший чемпионский титул.

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