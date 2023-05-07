Бубнов: очень посредственная игра. «Зенит» не впечатлил в чемпионском матче

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2), победа в котором принесла команде из Санкт-Петербурга чемпионский титул.

«Было бы странно ожидать, что в матче с участием «Спартака» ничего не произойдёт. В этом сезоне у красно-белых каждая игра полна событий. Уже в самом начале Селихов сделал «Зениту» шикарный подарок. Это грубейшая ошибка, но не сказал бы, что это случайность. Селихов не первый, кто допускает подобный «привоз». Подобные вещи мы видим в исполнении Ломаева, Песьякова… Даже в исполнении вратарей, играющих в Европе!

Всё из-за этой моды на розыгрыш мяча от своих ворот. Раньше даже классные защитники вроде Беккенбауэра не стеснялись выносить, а сейчас занимаются ерундой. Причём очень опасной ерундой! В целом «Спартак» вышел играть на победу: она была необходима с турнирной точки зрения. Абаскаль наконец-то выпустил в основе Зиньковского. Вообще, вся линия атаки красно-белых была скоростной и агрессивной.

Надо отдать должное москвичам: после «привоза» Селихова они не расклеились. То же самое — после глупого удаления Дуарте, который в очередной раз показал свой уровень. С характером у этой команды всё в порядке, а вот с обороной — беда. Особенно без Джикии. «Спартак» не боялся соперника, но и «Зенит» сыграл по принципу «вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим».

Хотя я бы не сказал, что петербуржцы провели хороший матч. Это была очень посредственная игра в их исполнении, они допускали много ошибок в обороне — прежде всего на угловых. Неспроста Семак в перерыве выпустил Чистякова третьим центральным защитником. Да, в итоге сумели дожать, но и тут не обошлось без ошибки спартаковской обороны.

Сергеев опередил Зобнина после передачи с фланга. К слову, Иван уже не первый раз так выручает «Зенит». Нет сомнений, что «Спартак» будет жаловаться на судейство. Фол со стороны Кузяева во второй голевой атаке «Зенита» был, и странно, что Кукуян его проглядел. Ещё более странно, что его после этого не пригласили к монитору.

К слову, я понимаю, почему Кузяев сфолил на Зобнине. Перед этим Роман сам врезался в него, и это была своего рода месть. Да, «Зенит» снова чемпион. Молодцы, порадовали болельщиков. Даже Семак бегал и радовался. Но вообще «Зенит» ведь стал чемпионом не сегодня, а гораздо раньше. Сегодня клуб просто оформил титул официально», — написал Александр Бубнов в своей колонке для Sportbox.ru.