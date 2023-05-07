«Зенит» в седьмой раз подряд обыграл «Спартак» на «Газпром Арене»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
Для «Зенита» эта победа стала седьмой подряд на домашнем поле над московской командой. Последний раз в официальных матчах на «Газпром Арене» «Спартак» отбирал очки 2 сентября 2018 года (0:0). С тех пор у «Зенита» семь побед во всех турнирах с разницей забитых и пропущенных голов 20:5.
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- 7 мая 2023
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