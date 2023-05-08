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«Глейзеры решили ставить Вегорста «десяткой». Каррагер прокомментировал неудачи «МЮ»

«Глейзеры решили ставить Вегорста «десяткой». Каррагер прокомментировал неудачи «МЮ»
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Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил экс-защитнику «МЮ» Гари Невиллу на критику владельцев клуба из Манчестера.

«Да, это Глейзеры решили ставить Вегорста «десяткой», потратить 90 миллионов на Антони и 70 миллионов на 31-летнего Каземиро, подписав контракт на пять лет!» – написал Каррагер в своём «твиттере»

После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (0:1) Невилл назвал семью Глейзеров, владеющую клубом, «главным позорищем» и обвинил в уходе от ответственности.

Напомним, на протяжении последних месяцев Глэйзеры рассматривают предложения о продаже клуба. Катарский шейх Аль Тани хочет выкупить 100% акций клуба за € 5,7 млрд. Британский миллиардер Джим Рэтклифф планирует приобрести 69% или чуть более 50% акций. Рэтклифф является фаворитом в борьбе за покупку.

После проведённых 34 игр «Ман Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая преследующий «Ливерпуль» на одно очко при одном матче в запасе.

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