Дмитрий Чигринский: Гвардиола хотел, чтобы я стал партнёром Пике на долгие годы

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал, как перешёл в «Барселону».
«Как всё случилось? Мы были в одной группе Лиги чемпионов вместе со «Спортингом» и «Базелем». В Донецке мы сыграли очень хорошо с «Барселоной», хотя в конце проиграли 1:2. После игры Йорди Кройф, который на тот момент был в донецком «Металлурге», сказал мне, что Гвардиола очень хорошо обо мне отзывается. Честно, никогда не думал, что это во что-то выльется. Зимой в СМИ были слухи, но не больше.
Через несколько дней после победы в Кубке УЕФА мне позвонили: «Всё серьёзно, Дмитрий. Они хотят тебя подписать». Уф. Это был первый раз, когда почувствовал подлинное давление в своей карьере. Но, несмотря на это, момент, когда действительно увидел, что всё серьёзно — когда Гвардиола позвонил мне во время предсезонного сбора в Швейцарии. Вот тогда я испугался. Пеп сказал мне: «Хочу, чтобы ты был партнёром Пике в течение многих лет. Поверь мне, мне нравится твоя работа с мячом, твоя первая передача». Я был в шоке», — приводит слова Чигринского Relevo.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
- 8 мая 2023
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:37
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:22
-
06:52
-
06:38
-
05:59
-
05:55
-
05:49
-
04:28
-
04:02
-
03:59
-
03:48
-
03:38
-
03:35
-
03:25
-
03:08
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:36
-
02:05
-
01:58
-
01:40
-
00:49