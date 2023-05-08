Дмитрий Чигринский: Гвардиола хотел, чтобы я стал партнёром Пике на долгие годы

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал, как перешёл в «Барселону».

«Как всё случилось? Мы были в одной группе Лиги чемпионов вместе со «Спортингом» и «Базелем». В Донецке мы сыграли очень хорошо с «Барселоной», хотя в конце проиграли 1:2. После игры Йорди Кройф, который на тот момент был в донецком «Металлурге», сказал мне, что Гвардиола очень хорошо обо мне отзывается. Честно, никогда не думал, что это во что-то выльется. Зимой в СМИ были слухи, но не больше.

Через несколько дней после победы в Кубке УЕФА мне позвонили: «Всё серьёзно, Дмитрий. Они хотят тебя подписать». Уф. Это был первый раз, когда почувствовал подлинное давление в своей карьере. Но, несмотря на это, момент, когда действительно увидел, что всё серьёзно — когда Гвардиола позвонил мне во время предсезонного сбора в Швейцарии. Вот тогда я испугался. Пеп сказал мне: «Хочу, чтобы ты был партнёром Пике в течение многих лет. Поверь мне, мне нравится твоя работа с мячом, твоя первая передача». Я был в шоке», — приводит слова Чигринского Relevo.

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