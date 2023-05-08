Осинькин: глупое удаление Писарского подставило всю команду

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги от «Краснодара». Игра завершилась со счётом 1:2.

«Подготовка была тоже сложная. Очень много людей не смогли сыграть, связи были разорваны. Но мы забили гол, было глупое удаление. Оно подставило всю команду, изменило игру. Мы не планировали столько обороняться. Кроме этого мы быстро пропустили гол. Если бы больше прошло времени, нам было бы легче. Во втором тайме мы лучше оборонялись, чем в первом, хоть и были моменты у наших ворот. Соперник хорошо использовал лишнего игрока. Нам нужно было быть очень подвижными. Мы пропустили на финише, не получилось удержать то, что было», – приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».