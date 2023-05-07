«Краснодар» поздравил Ивича победой над «Крыльями». Команде помогла глупость Писарского

«Краснодар» и «Крылья Советов» решают разные задачи в конце текущего сезона РПЛ. Команда Владимира Ивича старается зацепиться за топ-5, а самарцы – за место вне зоны стыковых матчей. В первом круге клубы сыграли нулевую ничью, но во второй встрече «Краснодар» и «Крылья» не подкачали. Дополнительной мотивацией для хозяев стал день рождения главного тренера – Владимира Ивича. 7 мая ему исполнилось 46 лет.

На стартовом отрезке «Крылья» выглядели активнее. Команда уверенно шла в прессинг и хотела забрать мяч себе. Но первый момент возник у «Краснодара»: на пятой минуте опасный удар из-за пределов штрафной нанёс Олакунле Олусегун. Больше ничего интересного: в первые 15 минут встреча часто останавливалась из-за большого количества мелких единоборств.

Но уже на 16-й минуте «Крылья» организовали быструю атаку, после которой открыли счёт. Писарский отдал пас на правый фланг на Бенхамина Гарре, тот продвинулся с мячом, сместился в центр и пробил в ближний угол ворот Матвея Сафонова. Голкиперу «Краснодара» помешал рикошет от ноги защитника Хуниора Алонсо. После пропущенного мяча хозяева включились. Главными действующими лицами в атаке стали Джон Кордоба, который за счёт габаритов пытался продавить защиту, а также Сергей Волков, создававший опасность на правом фланге. «Крылья» после забитого гола сели в оборону, стараясь выбегать в контратаки.

Классный шанс «Краснодар» упустил на 26-й минуте: Волков на рывке ушёл от нескольких игроков на правом фланге, отдал пас в центр штрафной, откуда мимо ворот из выгодной позиции пробил Эдуард Сперцян. А ещё через шесть минут произошло важнейшее событие: вторую жёлтую карточку получил форвард «Крыльев» Владимир Писарский. По непонятной причине он оказался на позиции левого защитника и срубил Сергея Волкова. Судья матча Алексей Амелин не пожалел нападающего, отправив его отдыхать. Отметим, что первую жёлтую Писарский получил из-за глупости: на 12-й минуте он схватил за шею Кристиана Рамиреса. Владимир выражал недовольство удалением, но винить в нём он должен только себя.

«Краснодар» быстро воспользовался численным преимуществом и через три минуты после красной Писарского сравнял счёт. Ахметов оказался в штрафной, воспользовался пасом Сперцяна и пробил по воротам Богдана Овсянникова. Рикошетом от ног игроков «Крыльев» мяч прилетел к Волкову, буквально внёсшему его в ворота. После пропущенного гола самарцы ещё сильнее прижались к воротам. «Краснодар» искал подступы к штрафной и пытался создавать моменты. Такой сценарий продолжался до конца первого тайма.

Старт вторых 45 минут не изменил рисунок матча. «Краснодар» оказывал давление на защиту «Крыльев», а гости не сильно желали переходить чужую половину поля. «Быки» пытались преодолеть низкий блок с помощью позиционных атак, но не избегали дальних ударов. Например, на 54-й минуте по воротам опасно пробил Кевин Ленини: мяч прошёл в сантиметрах от штанги. По истечении 60 минут «Крылья» всё же стали периодически огрызаться. На 66-й минуте Дмитрий Цыпченко пробил головой в штангу после навеса с левого фланга.

Создавалось ощущение, что «Краснодар» не знает, как взломать оборону самарцев, а гости могут воспользоваться расслабленностью «быков». На команде Ивича сказалось, что она полчаса билась о защитную стену, растратив большой запас сил.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 2:1 Фото: vk.com/fckrasnodar

«Крылья» стали чаще владеть мячом, а «Краснодар» мог пользоваться пространством в быстрых атаках. Но один из самых опасных ударов по воротам Овсянникова пришёл издали. На 77-й минуте Вячеслав Литвинов мощно пробил в створ, голкипер «Крыльев» с трудом перевёл мяч на угловой. А позже «Краснодару» чуть не помог рикошет: после удара Мозеса Кобнана мяч почти попал в пустой угол ворот самарцев.

В финальные 10 минут хозяева пытались забить второй мяч, организовав мини-штурм соперника, оставшегося в меньшинстве. И на 89-й минуте «Краснодар» всё же добился успеха. Победный гол забил Джон Кордоба: Хуниор Алонсо перевёл мяч на правый фланг, Волков в одно касание отдал пас на форварда, а колумбиец нанёс точный удар по воротам.

«Краснодар» набрал 42 очка и вплотную приблизился к «Ахмату», занимающему пятое место. «Крылья» осложнили себе задачу в борьбе снизу таблицы. Самарцев отделяет всего одно очко от идущего 13-м «Факела». В 29-м туре команды сыграют между собой, а ещё «Крыльям» предстоят непростые встречи с «Локо», «Уралом» и «Спартаком». Борьба за выживание в самом разгаре.