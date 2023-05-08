Павел Маслов: обидно проигрывать «Зениту», но они стали чемпионами — поздравляю их

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:3).

«Правильно всё сказали: в меньшинстве отыграли, а в конце пропустили нелепый гол, хотя моментов у наших ворот особо не создавалось. Так что формулировка максимально правильная — получили нелепый гол.

Думаю, что некорректно говорить о чемпионстве «Зенита». Мы выходили играть очередную игру против сильного соперника. Думать о том, что «Зенит» в матче с нами станет чемпионом или нет — было бы лукавством, если бы сказали, что это нас особо интересовало. Мы выходили играть от себя и играть только на победу. «Зенит» стал чемпионом, мы им не стали. Конечно, это обидно. Мы хотим выигрывать все игры и становиться чемпионами. Но сейчас чемпионом стал «Зенит». Поздравляю их с этим. Мы будем продолжать стараться выигрывать во всех матчах. Наша задача — второе место», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.