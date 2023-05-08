«Спартак» реально был лучше «Зенита». Так дерзко в Питере в этом сезоне никто не играл

В 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» — 3:2. Победа позволила команде из Санкт Петербурга досрочно стать чемпионом России в пятый раз подряд. Прелесть титула в том, что его сине-бело-голубые оформили в игре, которая получилась для них одной из самых трудных во всём чемпионате.

Впервые в текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» на своём поле уступил сопернику по ударам (9-16), ударам из штрафной (5-12) и не превзошёл его по владению мячом (50% — 50%). До «Спартака» в этом сезоне так дерзко с командой Семака на её поле не играл вообще никто! Поэтому, несмотря на результат, огромный респект Гильермо Абаскалю и его подопечным.

Абаскаль смог удачно подобрать тактическую расстановку под «Зенит»

Тренерский штаб Абаскаля начал готовиться к игре в Санкт-Петербурге ещё во второй половине апреля. Домашние игры с «Краснодаром» (4:3) и «Ростовом» (1:1) красно-белые неизменно начинали по схеме 5-3-2. Когда такое произошло во второй раз после не самой удачной первой пробы, пришло понимание, что это именно подготовка к матчу с «Зенитом», о чём мы подробно писали. Иначе настойчивость испанского тренера объяснить было нечем.

В конце концов, Абаскаль нашёл оптимальный вариант под «Зенит», который помог бы насытить оборону и при этом не гасил атакующую производительность команды, что происходило ранее. В Санкт-Петербурге тренер выкатил схему 5-2-3. Находка оказалась весьма гибкой: при защите глубже опускались крайние нападающие, при атаке поднимались вперёд фланговые защитники, за счёт чего в игре был баланс.

Схема 1. Стартовый состав «Спартака» в матче с «Зенитом»

Что план в целом работал, говорит приведённая в начале текста статистика ударов — «Спартак» неоднократно разбегался к чужим воротам сам и угрожал им, но не позволял делать этого в больших масштабах «Зениту», прилично превзойдя соперника в остроте.

Таким образом, красно-белые вновь убедили всех и в том числе себя, что могут играть на равных с гегемоном российского футбола последних лет. Удачные кубковые матчи с «Зенитом» осенью совсем не были случайными! Это очень важно в свете следующего сезона, особенно если Абаскаль продолжит работу с командой.

Увы для красно-белых, результат не всегда напрямую коррелирует с процессом — можно проиграть даже при классном плане. В матче с «Зенитом» многое решили ошибки: Александр Селихов подарил гол Клаудиньо в самом начале матча, а Алексис Дуарте не справился с напряжением и безрассудно влетел в Малкома, в результате чего получил прямую красную карточку, которая позволила «Зениту» додавить «Спартак» в концовке. Игроки хозяев так фатально не ошибались. А ещё команда Семака классно реализовала свои козыри.

«Зенит» сильнее за счёт отточенной игры, класса игроков и глубины состава

Эти три преимущества одной из команд стали решающими.

Если Абаскаль проводит первый сезон в «Спартаке» и в больших матчах чаще всего вынужден выкручиваться за счёт тактических решений, то Сергей Семак работает с «Зенитом» уже пятый год, развивая и совершенствуя игру под своё видение. В отличие от испанца, у россиянина нынче есть возможность не шарахаться тактически, поэтому он почти всегда в текущем сезоне играет по схеме 4-3-3.

Схема 2. Стартовый состав «Зенита» в матче со «Спартаком»

За счёт автоматизации игровых действий и высокого уровня игроков «Зенит» умеет выжимать максимум из конкретных эпизодов — даже если их мало. Голы показательны.

Первый гол «Зенита» — следствие удачного прессинга. Изначально чужую атаку чемпион России встречал в среднем блоке. Но стоило Мартинсу сделать пас назад на Дуарте, как на защитника тут же ускорился Малком. А когда Дуарте отыграл мяч на Селихова, то в его сторону тут же устремился Клаудиньо. С одной стороны, вратарь совершил грубейший ляп. С другой — соперник сделал для этого всё от себя зависящее, используя передачи назад как триггер для давления.

Второй гол «Зенита» — следствие короткого розыгрыша мяча прямо напротив ворот. Такие комбинации у команды Сергея Семака тоже наиграны и доведены почти до совершенства по меркам РПЛ. Не случайно, что ключевую роль сыграл Клаудиньо: разыграл стенку с Малкомом и отдал голевую Мостовому. Этой весной Клаудиньо в основном разыгрывает комбинации в середине поля, но такие ситуативные включения к воротам по центру для него — привычное дело.

К слову, про класс игроков. По данным Transfermarkt, у «Зенита» самый дорогой состав в лиге по стоимости игроков — € 160,00 млн, а у «Спартака» второй, но до конкурента слишком далеко — € 89,55 млн. Если в бытность работы в Санкт-Петербурге Мирчи Луческу и Роберто Манчини класс ни во что не выливался, то Сергей Семак грамотно находит применение сильным сторонам футболистов.

Впрочем, «Спартак» был так хорош, что только за счёт наигранной схемы и класса игроков «Зенит» обыграть соперника не мог. Переломным фактором стала глубина скамейки — здесь преимущество у «Зенита». Гол Ивана Сергеева с паса Ивана Мантуана — доказательство, оба вышли на замену. Их удачный выход со скамейки тоже не случаен: для россиянина голевое действие после выхода на замену стало уже седьмым (6+1), а для бразильца — шестым (4+2). У красно-белых таких джокеров нет.

Тему скамейки можно развить. Волею обстоятельств в конце матча у «Спартака» была совсем экспериментальная оборона: на флангах действовали Тавареш и Мозес, а в центре защиты Маслов, Денисов и Хлусевич. В решающем эпизоде Сергеева упустил Хлусевич, который центральным защитником не является, но был вынужден здесь играть.

«Зенит» — по праву чемпион. Команда Семака умеет вырывать матчи, которые не даются. «Спартак» же уже сейчас достоин уважения, но команде Абаскаля есть куда расти. Если сине-бело-голубые не сбавят и не растеряют состав, а красно-белые найдут возможности стать сильнее в ближайшие месяцы, то следующий сезон РПЛ может выйти одним из самых увлекательных за последние несколько лет.