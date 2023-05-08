Анри — о «ПСЖ»: катарцы развили бренд клуба, но забыли о болельщиках команды

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о правилах, установленных в «ПСЖ», и раскритиковал руководство клуба за разрыв связи с болельщиками.
«Какие правила в «ПСЖ»? Как правило, их определяют игроки-ветераны клуба сразу, как только ты приходишь в команду. Когда я пришёл в «Арсенал», я не мог делать всё, что хотел. Тебя штрафовали каждый раз, когда ты нарушаешь правила. Когда я приехал в «Барселону», я смеялся с надписи «Просто клуб» на трибунах, но Хави вернул меня на правильный путь. Он сказал мне: «Ты здесь ничего не выиграл… Когда ты сделаешь это, то сможешь говорить».
А кто ставит людей на место в «ПСЖ»? Прошло много времени, а ты можешь делать всё, что захочешь. Мне очень жаль, но если вы хотите стать великим клубом, вы не можете потерять болельщиков. Катарцы развили бренд клуба, это хорошо, но они забыли о болельщиках, у клуба разрыв с фанатами», — приводит слова Анри «твиттер» Instant Foot со ссылкой на Prime Video Sport France.
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