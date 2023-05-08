Михаил Кержаков: раньше от «Виража» мурашки шли, сейчас — не то. Я против Fan ID

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о введении в России Fan ID.

«Эмоции на матчах для меня теперь отличаются, потому что были матчи с «Виражом», а теперь без. То, что сейчас есть на «Вираже», для меня — не то. Причём не только на нашей, но и на других фанатских трибунах: «Спартака», ЦСКА. У меня от этого мурашки по коже шли.

Не думаю, что есть вероятность того, что фанаты вернутся. У меня из родственников никто не сделал Fan ID. Отец, наверное, из-за возраста. Жене и сыну я не давал команды его делать, хотя до его введения они ходили на матчи. На месте фанатского актива я бы тоже поступал так же. Я против Fan ID», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, вчера, 7 мая, прошёл матч 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 3:2. После этой победы сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.