Насри заявил, что в проблемах Неймара в «ПСЖ» виновата пресса, сравнивающая его с Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри высказался о происходящем вокруг нападающего «ПСЖ» Неймара, отметив, что во всём виновата пресса, которая противопоставила бразильского форварда французу Килиану Мбаппе.
«В случае с Неймаром во всём виновата пресса. Мы противопоставили Неймара Мбаппе, и поэтому сегодня, если мы хотим, чтобы Килиан был счастлив, нам нужно быть против Неймара, но он вёл команду вперёд в начале сезона», — приводит слова Насри Canal+.
На прошлой неделе болельщики «ПСЖ» утроили акцию напротив дома Неймара в Париже. Фанаты парижан оскорбляли бразильского нападающего и требовали у него покинуть парижский клуб. Неймар в ответ на это начал лайкать посты в социальных сетях о «Барселоне».
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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