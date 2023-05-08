Радимов назвал эпизод в матче «Зенита» и «Спартака», который изменил ход встречи
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что ошибка голкипера московского «Спартака» Александра Селихова изменила ход матча 26-го тура между соперниками (3:2).
«Ошибка Селихова изменила ход встречи. Потому что «Спартак» выглядел нормально, уверенно вошёл в игру, а «Зенит» практически ничего не создавал. Но «привозить» такие мячи в таких матчах не имеет права вратарь такого уровня, как Селихов. А он голкипер хорошего уровня.
При этом «Зенит» нервничал даже после этого курьёзного гола, команде очень хотелось приблизить чемпионство, которое было совсем рядом. И петербуржцы отошли от своей игры, да даже Семак признал, что не выглядели так, как могли бы выглядеть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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