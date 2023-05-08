Радимов — о фоле Дуарте на Малкоме: должно быть уважение к тем, кто ест с тобой один хлеб
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал эпизод с фолом защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте на нападающем петербуржцев Малкоме во втором тайме матча 26-го тура РПЛ между командами (3:2). Экс-футболист назвал поступок парагвайца подлым.
«Тут должно быть уважение к тем, кто ест с тобой один хлеб. Потому что то, как он прыгнул в ноги Малкому – это подло. Ещё и по опорной ноге. Хорошо, что не сломал ничего. А ведь попади он чуть раньше – мог бы и перелом быть серьёзный», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Главный судья матча Павел Кукуян сначала показал жёлтую карточку Дуарте за фол на Малкоме, однако после просмотра VAR поменял своё решение и удалил парагвайца.
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