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«Зенит» не стал праздновать чемпионство после игры со «Спартаком» из-за отсутствия Миллера

«Зенит» не стал праздновать чемпионство после игры со «Спартаком» из-за отсутствия Миллера
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Санкт-петербургский «Зенит» решил не организовывать празднование чемпионского титула в текущем сезоне РПЛ после победы над московским «Спартаком» в 26-м туре (3:2), потому что на домашнем стадионе сине-бело-голубых не было председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, именно отсутствие на трибунах представителя титульного спонсора «Зенита» стало решающим фактором отложить празднование чемпионства до следующей домашней игры сине-бело-голубых. Отмечается также, что соображения безопасности в майские праздники не стали причиной переноса торжества петербуржцев.

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Санкт-Петербурге 13 мая. После этой игры петербуржцы получат золотые медали и кубок за победу в РПЛ.

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