Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миллер высказался о досрочной победе «Зенита» в РПЛ

Алексей Миллер высказался о досрочной победе «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Председатель правления «Газпрома», являющегося титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», Алексей Миллер прокомментировал досрочную победу команды в Российской Премьер-Лиге. Это случилось после матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре.

«Пять из пяти. И пять лучей второй звезды. На петербургском небосклоне засияли ярко. Празднуй, футбольная столица! «Зенит — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. Это позволит клубу из Санкт-Петербурга нанести на свои футболку вторую звезду.

«Зениту» до конца сезона в чемпионате России осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Материалы по теме
«Зенит» стал чемпионом России в удивительном матче! Как же драматично проиграл «Спартак»
«Зенит» стал чемпионом России в удивительном матче! Как же драматично проиграл «Спартак»
Материалы по теме
Тренер вратарей «Зенита в 10-й раз стал чемпионом России/СССР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023