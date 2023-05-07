Алексей Миллер высказался о досрочной победе «Зенита» в РПЛ

Председатель правления «Газпрома», являющегося титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», Алексей Миллер прокомментировал досрочную победу команды в Российской Премьер-Лиге. Это случилось после матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре.

«Пять из пяти. И пять лучей второй звезды. На петербургском небосклоне засияли ярко. Празднуй, футбольная столица! «Зенит — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. Это позволит клубу из Санкт-Петербурга нанести на свои футболку вторую звезду.

«Зениту» до конца сезона в чемпионате России осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».