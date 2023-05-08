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Защитник «Спартака» Денисов: Кукуян должен был отменить гол — есть вопросы к судейству

Защитник «Спартака» Денисов: Кукуян должен был отменить гол — есть вопросы к судейству
Даниил Денисов
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:3).

«Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы. Но мы всё равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился в турнирной таблице на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков.

«Зенит» после победы над красно-белыми (3:2) набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.

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