Защитник «Спартака» Денисов высказался о нехватке лидеров в команде
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о нехватке лидеров в команде в нескольких последних матчах. Футболист заявил, что красно-белые должны справляться с задачами и без ключевых игроков.
«Насколько не хватает лидеров? Конечно, это хорошие игроки. Но у нас есть не менее сильные футболисты. Мы должны справляться с задачами и в таком составе, который был», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».
В последнем матче «Спартака» с тольяттинским «Акроном» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2) не смогли сыграть нападающий Квинси Промес и полузащитник Виктор Мозес, продолжающие восстанавливаться после травм, а также дисквалифицированные Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
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