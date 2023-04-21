Защитник «Спартака» Денисов высказался о нехватке лидеров в команде

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о нехватке лидеров в команде в нескольких последних матчах. Футболист заявил, что красно-белые должны справляться с задачами и без ключевых игроков.

«Насколько не хватает лидеров? Конечно, это хорошие игроки. Но у нас есть не менее сильные футболисты. Мы должны справляться с задачами и в таком составе, который был», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».

В последнем матче «Спартака» с тольяттинским «Акроном» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2) не смогли сыграть нападающий Квинси Промес и полузащитник Виктор Мозес, продолжающие восстанавливаться после травм, а также дисквалифицированные Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.