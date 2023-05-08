Антич — об уровне чемпионата России: РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Беларуси
Поделиться
Сербский футболист подмосковных «Химок» Никола Антич оценил уровень Российской Премьер-Лиги в сравнении с чемпионатами Сербии и Беларуси.
«Если сравнивать чемпионаты России, Сербии и Беларуси, то всё равно РПЛ на голову выше. Это так, даже несмотря на то что российские клубы не участвуют в еврокубках.
Когда ты играешь на российских стадионах, то ты выходишь на каждый матч и чувствуешь себя большим футболистом. Отмечу отдельно — качественные поля, именно этим РПЛ в большей степени отличается от Сербии и Беларуси. По организации матчей Россия намного выше уровнем», — приводит слова Антича Sport24.
Напомним, после 26-го тура РПЛ «Химки» в турнирной таблице расположились на 15-й строчке, имея в активе 17 очков.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:34
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:41
-
12:40
-
12:34
-
12:30
-
12:13
-
12:10
-
12:02
-
11:53
-
11:45
-
11:40
-
11:38
-
11:36
-
11:36
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:44
Партнерский контент