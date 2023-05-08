Антич — об уровне чемпионата России: РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Беларуси

Сербский футболист подмосковных «Химок» Никола Антич оценил уровень Российской Премьер-Лиги в сравнении с чемпионатами Сербии и Беларуси.

«Если сравнивать чемпионаты России, Сербии и Беларуси, то всё равно РПЛ на голову выше. Это так, даже несмотря на то что российские клубы не участвуют в еврокубках.

Когда ты играешь на российских стадионах, то ты выходишь на каждый матч и чувствуешь себя большим футболистом. Отмечу отдельно — качественные поля, именно этим РПЛ в большей степени отличается от Сербии и Беларуси. По организации матчей Россия намного выше уровнем», — приводит слова Антича Sport24.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Химки» в турнирной таблице расположились на 15-й строчке, имея в активе 17 очков.