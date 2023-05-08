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Мишель Платини: тот, кто меня заменил, ничего не знает о футболе

Мишель Платини: тот, кто меня заменил, ничего не знает о футболе
Мишель Платини
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал высшее руководство УЕФА.

«Мы должны призвать к ответу высшее руководство УЕФА. Что-то из финансового фэйр-плей получается, но президенту УЕФА Чеферину сложно обеспечить его соблюдение. Правда в том, что и Чеферин, и президент ФИФА Инфантино, они являются теми, кто только держится за своё место. Я играл в футбол, играл в их политику. В их программах нет никаких изменений, кроме как играть больше игр и зарабатывать больше денег. И при этом они не уважают соревнования, которые вошли в историю футбола. Тот, кто меня заменил, ничего не знает о футболе», — приводит слова Платини Calcio e Finanza, ссылаясь на La Stampa.

Напомним, Мишель Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. Главной реформой Платини было преобразование Кубка УЕФА в Лигу Европы.

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