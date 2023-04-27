Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Кремонезе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент УЕФА заявил о желании ввести потолок зарплат в футболе

Президент УЕФА заявил о желании ввести потолок зарплат в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о желании ввести потолок зарплат в футболе. По его словам, переговоры по продвижению этой инициативы уже начались.

«В будущем мы должны серьёзно подумать о введении потолка зарплат. Если бюджеты вырастут до небес, то наш конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах клубов, а в ценности соревнований. Потому что, если одни и те же пять клубов всегда будут побеждать, турниры больше не имеют смысла.

Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии, мы пытаемся продвинуть введение потолка зарплат. Но это должно быть коллективное решение – каждой лиги и УЕФА. Ведь если одни лиги введут потолок зарплат, а другие нет — это тоже не будет иметь смысла.

Удивительно, но пока все согласны – большие клубы, маленькие, государственные клубы, клубы, принадлежащие миллиардерам. Все согласны. Я надеюсь, что это будет сделано как можно скорее. Мы только начали обсуждать это, но я думаю, решение не за горами. Мы должны серьёзно обдумать вопрос введения потолка зарплат», — приводит слова Чеферина The Independent со ссылкой на журнал Men In Blazers.

Материалы по теме
Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023