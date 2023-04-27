Президент УЕФА заявил о желании ввести потолок зарплат в футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о желании ввести потолок зарплат в футболе. По его словам, переговоры по продвижению этой инициативы уже начались.
«В будущем мы должны серьёзно подумать о введении потолка зарплат. Если бюджеты вырастут до небес, то наш конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах клубов, а в ценности соревнований. Потому что, если одни и те же пять клубов всегда будут побеждать, турниры больше не имеют смысла.
Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии, мы пытаемся продвинуть введение потолка зарплат. Но это должно быть коллективное решение – каждой лиги и УЕФА. Ведь если одни лиги введут потолок зарплат, а другие нет — это тоже не будет иметь смысла.
Удивительно, но пока все согласны – большие клубы, маленькие, государственные клубы, клубы, принадлежащие миллиардерам. Все согласны. Я надеюсь, что это будет сделано как можно скорее. Мы только начали обсуждать это, но я думаю, решение не за горами. Мы должны серьёзно обдумать вопрос введения потолка зарплат», — приводит слова Чеферина The Independent со ссылкой на журнал Men In Blazers.
- 27 апреля 2023
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