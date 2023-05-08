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Азар может завершить карьеру в 2024 году

Азар может завершить карьеру в 2024 году
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Вингер мадридского «Реала» Эден Азар может завершить карьеру уже по окончании следующего сезона, сообщает Relevo.

По информации источника, последние несколько месяцев бельгиец обдумывает возможность завершения карьеры после истечения контракта с мадридским клубом в июне 2024 года.

Сообщается, что на данный момент 32-летний вингер ещё не принял окончательное решение о своём будущем. Футболист не видит себя в команде Карло Анчелотти и хочет проводить больше времени с семьёй вместо тренировок.

Обзор игры 33-го тура Ла Лиги с участием мадридского «Реала»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В текущем сезоне на счету Азара девять матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Азар выступает за «Реал» на протяжении четырёх сезонов (с 2019 года). За это время «бланкос» сумели завоевать семь трофеев.

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