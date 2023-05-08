Азар может завершить карьеру в 2024 году

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар может завершить карьеру уже по окончании следующего сезона, сообщает Relevo.

По информации источника, последние несколько месяцев бельгиец обдумывает возможность завершения карьеры после истечения контракта с мадридским клубом в июне 2024 года.

Сообщается, что на данный момент 32-летний вингер ещё не принял окончательное решение о своём будущем. Футболист не видит себя в команде Карло Анчелотти и хочет проводить больше времени с семьёй вместо тренировок.

Обзор игры 33-го тура Ла Лиги с участием мадридского «Реала»:

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В текущем сезоне на счету Азара девять матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Азар выступает за «Реал» на протяжении четырёх сезонов (с 2019 года). За это время «бланкос» сумели завоевать семь трофеев.