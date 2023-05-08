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«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче РПЛ и опередил команду Хохлова в турнирной таблице

«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче РПЛ и опередил команду Хохлова в турнирной таблице
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Завершился матч 26-го тура чемпионата России, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна. Всего через шесть минут Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды.

На 76-й минуте форвард железнодорожников Вильсон Изидор забил третий мяч в ворота «Сочи».

На 82-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не забил пенальти: удар эквадорца с 11-метровой отметки отразил Илья Лантратов. Матч так и завершился – 3:0 в пользу «Локо».

Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
08 мая 2023, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тикнизян – 41'   2:0 Карпукас – 45+3'   3:0 Изидор – 75'
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