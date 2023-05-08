Максим Ненахов объяснил, почему у «Локомотива» был сверхнастрой на матч с «Сочи»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов объяснил, почему у его команды был сверхнастрой на матч 26-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).

«Команда — молодцы! Ощущение, что мы были больше настроены на этот матч, чем «Сочи». Сделали свою работу и спокойно выиграли. Имело ли значение, что «Сочи» — наш конкурент? Да, поэтому у нас был сверхнастрой. Говорили, что мы хотим закончить как можно выше в этой части чемпионата», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» в домашнем матче разгромил сочинцев благодаря голам Наира Тикнизяна, Артёма Карпукаса и Вильсона Изидора.

Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинскую команду в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.