Чанов оценил вклад вратарей «Зенита» в чемпионство команды

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о роли вратарей в досрочном завоевании петербургским «Зенитом» золотых медалей чемпионата России.
«Роль вратарей не только в результатах в сезоне, но и в каждом матче очень велика. Многое для команды зависит от действий голкипера. Можно в течение 90 минут почти ничего не делать, а на 91-й минуте спасти команду. И такое умение является решающим фактором.
Вратари «Зенита» делали свою работу. Но питерцы более нацелены на атаку и всегда владеют инициативой. Важность игры вратаря несомненна, но в данном случае успех «Зенита» — это в большей степени заслуга нападения», – сказал Чанов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» пропустил 15 голов в 26 матчах. Это лучший показатель среди всех команд. Михаил Кержаков пропустил 14 мячей в 22 встречах, а Даниил Одоевский — один гол в четырёх матчах.
- 8 мая 2023
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