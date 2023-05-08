Чанов оценил вклад вратарей «Зенита» в чемпионство команды

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о роли вратарей в досрочном завоевании петербургским «Зенитом» золотых медалей чемпионата России.

«Роль вратарей не только в результатах в сезоне, но и в каждом матче очень велика. Многое для команды зависит от действий голкипера. Можно в течение 90 минут почти ничего не делать, а на 91-й минуте спасти команду. И такое умение является решающим фактором.

Вратари «Зенита» делали свою работу. Но питерцы более нацелены на атаку и всегда владеют инициативой. Важность игры вратаря несомненна, но в данном случае успех «Зенита» — это в большей степени заслуга нападения», – сказал Чанов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» пропустил 15 голов в 26 матчах. Это лучший показатель среди всех команд. Михаил Кержаков пропустил 14 мячей в 22 встречах, а Даниил Одоевский — один гол в четырёх матчах.