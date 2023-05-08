Мбаппе одобрил трансфер Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Главной целью «ПСЖ» на предстоящее трансферное окно является полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Форвард парижан Килиан Мбаппе одобрил возможный переход португальца, сообщает Le10sport.

По информации источника, трансфер Силвы поддерживает не только главная звезда парижского клуба, но также и футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш.

Сообщается, что Мбаппе очень хочет воссоединиться с Силвой: ранее футболисты вместе выступали за «Монако» в сезоне-2016/2017. В том сезоне монегаски выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне на счету португальского хавбека 49 матчей за «Сити» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не против продажи Силвы и готов рассмотреть достойные предложения по игроку от других клубов.