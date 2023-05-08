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Гендиректор «Локомотива» Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона

Гендиректор «Локомотива» Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона
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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона.

«Мы удовлетворены той работой, которую делает команда, тренерский штаб и клуб. Есть движение вперёд, как и улучшение качества игры и результата. Но мы хотим большего», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 26-го тура чемпионата России, который состоялся в понедельник, 8 мая, железнодорожники разгромили «Сочи» со счётом 3:0.

После возобновления национального первенства «Локомотив» набрал 22 очка за девять матчей — это лучший результат наравне с «Зенитом» и ЦСКА. Команда вышла на девятое место в турнирной таблице. На момент зимней паузы железнодорожники располагались на 14-й строчке с отрывом от зоны вылета всего в одно очко.

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