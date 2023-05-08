Гендиректор «Локомотива» Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона.

«Мы удовлетворены той работой, которую делает команда, тренерский штаб и клуб. Есть движение вперёд, как и улучшение качества игры и результата. Но мы хотим большего», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 26-го тура чемпионата России, который состоялся в понедельник, 8 мая, железнодорожники разгромили «Сочи» со счётом 3:0.

После возобновления национального первенства «Локомотив» набрал 22 очка за девять матчей — это лучший результат наравне с «Зенитом» и ЦСКА. Команда вышла на девятое место в турнирной таблице. На момент зимней паузы железнодорожники располагались на 14-й строчке с отрывом от зоны вылета всего в одно очко.