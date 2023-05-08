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Галактионов – об игре с «Сочи»: по результату есть прогресс, но качество нужно улучшать

Галактионов – об игре с «Сочи»: по результату есть прогресс, но качество нужно улучшать
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 26-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).

«У нас есть задачи, которые поставлены перед командой и тренерским штабом. Нам нужно двигаться от матча к матчу и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее.

По результату мы двигаемся вперёд, но качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной. Но ещё раз скажу, что нам нужно усиливать качество [игры] и быть на порядок сильнее.

На моменты, которые не понравились, мы обязательно укажем ребятам при подготовке к следующему матчу.

Замены в начале второго тайма? Нам очень хотелось добавить скорости, агрессии и динамики на флангах. Игроки у нас разноплановые. Миранчук — более техничный игрок, который приносит пользу в средней линии, а Изидор хорош на пространстве. Для нас это хорошая опция, они дополняют друг друга», – приводит слова Галактионова Матч ТВ.

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