Гендиректор «Локомотива» не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с Дзюбой

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко ушёл от ответа на вопрос о желании клуба продлить контракт с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой.

«Является ли продление контракта с Дзюбой первоначальной задачей менеджмента «Локомотива» в межсезонье? У нас много задач. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильному качеству игры и к спортивному результату. Все вопросы продления контрактов, приглашения новых футболистов и расставания — это вопросы, которыми активно занимается спортивный блок. Думаю, все вместе мы примем правильное решение», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий успел принять участие в десяти матчах за новую команду во всех турнирах, забил в них восемь голов и отметился четырьмя голевыми передачами.