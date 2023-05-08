Гендиректор «Локомотива» не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с Дзюбой

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко ушёл от ответа на вопрос о желании клуба продлить контракт с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой.
«Является ли продление контракта с Дзюбой первоначальной задачей менеджмента «Локомотива» в межсезонье? У нас много задач. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильному качеству игры и к спортивному результату. Все вопросы продления контрактов, приглашения новых футболистов и расставания — это вопросы, которыми активно занимается спортивный блок. Думаю, все вместе мы примем правильное решение», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий успел принять участие в десяти матчах за новую команду во всех турнирах, забил в них восемь голов и отметился четырьмя голевыми передачами.
- 8 мая 2023
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