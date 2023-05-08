Владимир Леонченко: не думаю, что летом в составе «Локомотива» будут большие изменения

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что в летний трансферный период клуб не планирует совершать много покупок. Расчёт будет сделан на стабильность состава.
«Насколько сильно поменяется состав летом? Надеюсь, что мы находимся в стадии стабилизации команды. Очень сложно, когда меняется большое количество игроков: требуется время, чтобы сыграться. Сейчас процесс, как мне кажется, идёт нормально, поэтому не думаю, что в составе «Локомотива» будут большие изменения. Не буду называть цифру, зачем? Есть факторы, которые могут повлиять извне — это касается иностранных футболистов. Вы всё это прекрасно знаете», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Локомотив» занимает девятую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 26 играх.
- 8 мая 2023
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