Гендиректор «Локомотива» высказался об участии Дзюбы в шоу, где футболист ругается матом

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал регулярное присутствие нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в медиа-пространстве.

«Участие Дзюбы в шоу, где используется нецензурная лексика? В первую очередь нас интересует футболист. Насколько это портит имидж клуба? Надеюсь, что будут сделаны правильные выводы. Будет ли в новом договоре зафиксирована эта часть? У нас всё необходимое зафиксировано. Надеюсь, что всё будет в порядке. Это важно, я согласен», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Дзюба стал участником нескольких проектов на YouTube, включая программу «Ну, так нельзя, ###», которую ведёт совместно с российским специалистом Леонидом Слуцким.