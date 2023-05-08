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Марк Овермарс: моё сердце мертво на 45%, но не надо меня жалеть

Марк Овермарс: моё сердце мертво на 45%, но не надо меня жалеть
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Бывший игрок «Барселоны» и сборной Нидерландов Марк Овермарс дал первое интервью после инсульта, который он перенёс в декабре прошлого года.

«Мне нужно отдышаться, когда я много говорю, и мне иногда мне не хватает сил, чтобы оставаться сосредоточенным. Моё сердце мертво на 45%. Но не надо меня жалеть. Я счастливый человек, просто мне приходится распределять свои силы как можно тщательнее. Если в повестке дня стоят важные дела или встречи, я сосредотачиваюсь на них. Я могу восстановиться к следующему дню. Знаете, я лучше умру на рабочем месте, чем ничего не буду делать», — сказал бывший футболист в интервью Het Laatste Nieuws.

50-летний Овермарс является спортивным директором футбольного клуба «Антверпен». Ему пришлось покинуть «Аякс», родной клуб, после обвинений в сексуальных домогательствах. С прибытием в Бельгию команда Овермарса значительно улучшила спортивные результаты и недавно стала обладателем Кубка Бельгии.

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